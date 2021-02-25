Раскрепощенная девушка удивила пассажиров петербургского метро танцами в вагоне

Девушка пустилась в пляс во время движения вагона в метро Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажиры петербургского метрополитена стали свидетелями танцев раскрепощенной девушки. Прямо в вагоне, двигавшемся на синей ветке, дама пустилась в пляс, не обращая внимания ни на кого из окружающих ее людей. Перформанс снял на видео читатель «Комсомолки» Олег, который отметил, что девушка была на своей волне и, вероятно, что-то слушала в наушниках.

- Я сначала подумал, что она разминается - там движения были похожие, как будто какое-то боевое искусство вроде ушу. Но может и в наушниках была, под музыку танцевала. Внешне было тихо. Но одета была по последней петербургской моде: сапоги и длинная куртка с большим капюшоном, - рассказал «КП» очевидец странных танцев.

Другие пассажиры явно удивлялись происходящему, но не задерживали надолго свои взгляды на девушке – только косились изредка. Очевидец даже предположил, что это может быть та самая танцовщица, которая еще в 2019-м году поразила горожан своей пластикой в метро.