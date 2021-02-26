Жители трех домов на Тимуровской улице в Петербурге остались без света на вечер

В ЖК на Тимуровской улице внезапно отрубился свет вечером 25 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители ЖК, расположенного на Тимуровской улице в Санкт-Петербурге, остались без света вечером 25 февраля 2021 года. Возмущенные люди стали жаловаться в социальных сетях. Как оказалось, произошло авария на местном оборудовании в Калининском районе. При свечах и фонариках горожане пробыли недолго – к ночи им вернули электричество.

- В зону отключения света попали три дома. С 22:45 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе компании «Россети Ленэнерго».

Напомним, последний крупный блэкаут произошел в Северной столице под Новый год – в Красносельском районе. Причиной стало все то же нарушение на оборудовании 10 киловатт. Без света остались несколько десятков домов. Местные жители вынужденно ринулись в магазины за свечами, в чем лично убедился «пострадавший» корреспондент «Комсомолки».