Погода в Санкт-Петербурге: 26 февраля 2021 года будет дождливо и тепло

"Комсомолка" рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на пятницу, 26 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» узнала все о погоде в Санкт-Петербурге на пятницу, 26 февраля 2021 года. Весна продолжает стучаться в двери жителям Северной столицы, преподнося все «прелести» оттепели. Плюсовая температура вновь задержится в городе, попутно помогая избавиться коммунальщикам от снежных гор. Кроме этого петербуржцам надо готовить зонтики.

- 26 февраля в Санкт-Петербурге ночью и утром будет дождь. Днем он станет небольшим, вперемешку с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от +2 до +4 градусов по Цельсию. Атмосферное давление будет понижаться, - рассказали специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

К слову, в грядущем марте раннего тепла ждать не стоит. Месяц обещает быть, скорее, зимним, чем весенним. С 5-го числа уже можно ждать похолодание.