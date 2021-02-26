Провал в асфальте образовался на Комендантском проспекте

На Комендантском проспекте провалился асфальт. Фото: vk.com/spb_today

Большая дыра в асфальте образовалась в Приморском районе Санкт-Петербурга. Это произошло на проезжей части кармана Комендантского проспекта, совсем рядом с пешеходным переходом. По словам местных жителей, еще с утра четверга из-под земли здесь била вода, а потом асфальт «сошел» вместе со снегом.

- С 8 утра 25 февраля в кармане на Комендантском 53/4 била вода из-под асфальта. Сразу была оставлена заявка в управляющую компанию. На данный момент провал на всю дорогу, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

И если пешеходам приходиться обходить дыру в земле стороной, главное смотреть, чтобы не упасть в яму, то автомобилистам приходится выезжать на дорогу через парковку соседнего жилого комплекса.

При этом место провала никак не огорожено, несмотря, что оно находится на оживленном месте.