Смольный пообещал помогать льготникам при расселении коммунальных квартир

Петербург все никак не может избавиться от коммунальных квартир. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга пообещали помогать людям, заинтересованным в расселении коммунальных квартир. В первую очередь речь идет о жителя тех самых коммуналок, которые годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий. При этом принятый в феврале 2021 года закон усложнил действовавший порядок расселения коммунальных квартир.

- Закон направлен на то, чтобы сделать поддержку более адресной. Необходимо предотвратить случаи, когда в освободившиеся комнаты заселяют других людей вместо того, чтобы продать их оставшимся в квартире жильцам, - пояснил изменение закона губернатор Александр Беглов.

Выступая в программе «Петербург. Новый взгляд» на одном из городских телеканалов, глава города отметил, что власти пытаются остановить процесс заселения коммуналок сторонними людьми.

Если из квартиры кто-то выезжает, то оставшаяся семья должна иметь первоочередное право выкупить освободившуюся комнату по льготной цене.

- Если эта семья – городские очередники или льготники – то мы обязуемся создать условия, чтобы они получили кредит для выкупа, - заявил губернатор, пообещав, что Смольный поможет горожанам, в том числе малоимущим получить кредит в банке на выкуп долей в коммуналке, сделав ее отдельной квартирой.