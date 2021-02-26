Число обследований на коронавирус выросло в Петербурге за сутки

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18953 человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с пандемией в Санкт-Петербурге улучшается с каждым днем. Уже несколько дней ежедневный прирост составляет не более 1 тысячи человек. А вот число обследований на коронавирус за последние сутки увечилось. Так, по данным Смольного на 26 февраля 2021 года тестирование прошли почти 19 тысяч человек. За день до этого было проведено всего 11,6 тысяч обследований.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18953 человека, - отметили в администрации Северной столицы.

Также в борьбе с пандемией продолжают помогать волонтеры. Сейчас на портале #МыВместе зарегистрировано 1416 человек. С начала октября они выполнили более 5,5 тысяч заявок, более 173,7 тысяч человек получили гуманитарную помощь.

Напомним, что во временном госпитале "Ленэкспо" не осталось ни одного пациента. Сейчас площадка переведена в резерв на случай третьей волны.