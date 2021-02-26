Петербуржец сорвал вечеринку в баре звонком в полицию об угрозе

Петербуржец сорвал вечеринку, сообщив в полицию о готовящейся угрозе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга сорвал вечеринку в баре звонком в полицию. Вечером 23 февраля 2021 года в 21:34 часов в отдел МВД поступило сообщение о возможной угрозе в помещении заведения, расположенного на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Правоохранители немедленно выехали на место для проверки.

- В баре в этот момент проходила вечеринка. Помещение было осмотрено, но никаких опасных предметов не обнаружено, эвакуация не проводилась, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Проверка установила, что номер, с которого позвонил звонок, принадлежит 41-летнему мужчине, которого задержали в ночь на 24 февраля у квартиры одного из домов по проспекту Наставников.

Полицейские выяснили, что мужчина сообщил об угрозе из хулиганских побуждений. По всей видимости, его на вечеринку не пригласили.

На задержанного возбудили уголовное дело. Теперь за хулиганство ему грозит большой штраф или принудительные работы.