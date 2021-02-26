Видео с места перестрелки в кафе в Ленобласти, где погиб человек показал Следком

СК работает на месте перестрелки в кафе в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет показал видео с места перестрелки в Шлиссельбурге, где во время криминальной разборки погиб 38-летний мужчина. Инцидент произошел ночью в кафе «Баку», где встретились две противоборствующие группировки. В какой-то момент их общение перешло грань и началась стрельба.

- Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области, в результате которой один из граждан 1982 г.р. получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Ленинградской области.

Сейчас на месте перестрелки работают следователи и эксперты, участников криминальной «стрелки» ищет полиция.

Уголовные дела заведены по статьям за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и за незаконный оборот оружия.