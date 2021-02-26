Музей академика Дмитрия Лихачева появится в парке Монрепо

В Монрепо появится музей академика Лихачева / Фото: Администрация Ленобласти

В парке Монрепо в Выборге появится музей академика Дмитрия Лихачева. Он расположится в Гостевом доме музея-заповедника. Основу коллекции составят личные вещи знаменитого филолога, собранные его внучкой Зинаидой Курбатовой, — письменный стол, книги с автографом Дмитрия Сергеевича и многое другое. Об этом в пятницу, 26 февраля 2021 года, рассказала администрация Ленинградской области.

- Помимо создания мемориального музея, мы достигли соглашения с Минкультуры РФ о том, что на территории парка будет проходить ежегодный фестиваль памяти Дмитрия Лихачева с участием студентов гуманитарных вузов, — отметил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Сейчас проектирование Гостевого дома осуществляется за счет бюджета Ленобласти.

Отметим, что именно благодаря Дмитрию Лихачеву в 1988 году был образован Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник “Парк Монрепо”.

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