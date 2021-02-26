В Петербурге зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом на 26 февраля 2021 года

Еще более 900 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 26 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные на утро пятницы, 26 февраля 2021 года. Так, в Санкт-Петербурге наблюдается небольшое увеличение числа новых зараженных. Однако интенсивность распространения не превысила 1 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге зафиксировали 947 новых случаев заболевания коронавирусом. Рост по сравнению с днем ранее 4 процента, - рассказали в оперштабе.

За все время пандемии в городе COVID-19 официально подтвержден у 365 287 человек. Из них полностью выздоровели 295 171 пациентов, 1667 были выписаны за последние сутки.

Также число умерших за время эпидемии в Петербурге достигло ровно 11 тысяч. Накануне было зафиксировано еще 40 смертей.

Напомним, что в целом ситуация с пандемией в Северной столице улучшилась. Накануне Смольный сообщил, что во временном госпитале в "Ленэкспо" не осталось ни одного пациента.