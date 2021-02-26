Смертность от коронавируса в Петербурге достигла рубежа в 11 тысяч случаев

Смертность в Петербурге - самая высокая по России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Общая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге достигла очередного тысячного рубежа. 26 февраля в городе было подтверждено еще 40 летальных исходов по причине заболевания инфекцией ковид-19. А всего скончались уже 11 000 петербуржцев. Это второй показатель по стране.

- На утро пятницы в России было зафиксировано 11 086 новых случаев заражения коронавирусом. 15 722 пациента за сутки выздоровели, а 428 – скончались. В активном состоянии болезни находятся 354 496 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии по стране скончались от коронавирусной инфекции 85 304 человека. Больше всего смертельных случаев отмечено в Москве – 14 966. Петербург занимает второе место с 11 000 умерших.

При этом город опережает столицу по коэффициенту смертей в пересчете на 100 тысяч населения: 205,5 против 119,7. Это самый высокий показатель по стране.