Пенную вечеринку опять устроили в Дудергофском канале

Хлопья пены покрыли Дудергофский канал. Фото: vk.com/spb_today

«Пенную вечеринку» в Дудергофском канале опять заметили жители Красносельского района Петербурга. Горожане сняли инцидент на видео и опубликовали его в социальных сетях.

- Сегодня утром в Красносельском районе на Дудергофском канале кто-то снова устроил пенную вечеринку, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напомним, что точно такой же случай произошел в декабре 2020 года. Тогда шоу оказалось даже масштабнее нынешнего. Инцидентом заинтересовалась природоохранная прокуратура и специалисты регионального управления Росприроднадзора.

По предварительным данным, причиной образования хлопьев пены стало попадание в воду в районе слива синтетического вещества, схожего по составу с моющими средством. Неизвестного шутника, или предприятие, которое могло устроить несанкционированный сброс, так и не нашли.