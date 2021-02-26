Петербуржца задержали после падения из окна его брата-близнеца

Петербуржца задержали после падения с высоты его брата-близнеца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция выясняет причины, при которых из окна дома выпал 39-летний мужчина. В четвертом часу дня четверга, 25 февраля 2021 года, в управление МВД поступило сообщение от службы 03 о том, что у дома 48, корпус 3, по улице Тельмана в Невском районе произошло падение с высоты. Медики госпитализировали мужчину, который проживает в указанном доме.

- У мужчины множество повреждений, характерных для падения с высоты: травма головы, груди, таза, позвоночника, рук и ног. Также переломы ребер и ушибы внутренних органов. Его состояние оценивается, как тяжелое, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В квартире, где живет пострадавший, полицейские задержали его брата-близнеца. Его подозревают в нападении на родственника.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Однако обстоятельства произошедшего еще не ясны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.