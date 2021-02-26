Перестрелка произошла в кафе "Баку". Фото: ГСУ СК РФ по ЛО.

Следователи регионального управления СК России продолжают работать на месте криминальной разборки в Шлиссельбурге, жертвой которой стал 38-летний мужчина. А в распоряжении «Комсомольской правды» оказалось видео момента убийства мужчины в кафе в Ленобласти, произошедшее в ночь на 26 февраля 2021.

- Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе Кировского района Ленинградской области, в результате которой один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Мужчина погиб на месте. По предварительным данным, он был членом одной из двух противоборствующих криминальных группировок. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются следователи и эксперты, полиция ищет участников разборки.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».