56 тысяч "кубов" снега вывезли из Петербурга 25 февраля

За сутки из Петербурга вывезли еще 56 тысяч "кубов" снега Фото: Артем КИЛЬКИН

Борьба со снегом в Санкт-Петербурге продолжается. С 20 по 23 февраля в городе выпала почти месячная норма осадков, с которыми до сих пор коммунальщики еще полностью не справились. По данным Смольного на пятницу, 26 февраля 2021 года, накануне из города было вывезено 56 тысяч кубометров снега.

- Во время сильных снегопадов и сразу после них основной задачей было максимально быстро расчистить проезжую часть и тротуары, чтобы обезопасить движение транспорта и пешеходов. Дорожные службы сгребали снег к краю дорог, формировали из него валы, а тяжелая техника – погрузчики и самосвалы – была занята его сбором и вывозом на снегоприемные и снегоплавильные пункты, - пояснили в комитете по благоустройству города.

Сейчас коммунальщики собирают снег на временные пункты складирования на улицах города, чтобы потом его вывезти.

Сегодня на улицах города трудятся 1125 уборочных машин, включая 500 погрузчиков и самосвалов, и 1230 дворников. Помимо этого, аллеи, бульвары, сады и парки приводят в порядок еще 113 единиц техники и 610 специалистов.