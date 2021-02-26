Петербургские студенты устроили перестрелку в центре города

Студенты устроили массовую драку в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге между местными студентами произошла драка с перестрелкой. в 12:46 часов 25 февраля 2021 года в полицию поступило сообщение о конфликте в дома 8/10 по 1-й Красноармейской улице. Правоохранители выехали на вызов и обнаружили 21-летнего парня.

- Молодой человек, студент одного из вузов, пояснил, что во дворе указанного дома трое малознакомых, одному из которых 25 лет, избили его руками и ногами, забрали часы и травматический пистолет, после чего сбежали, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время конфликта 21-летний парень отбивался как мог и, до того, как у него забрали пистолет, выстрелил три раза в сторону нападавших. Позже из больницы в полицию поступила телефонограмма о госпитализации того самого 25 летнего молодого человека. У него рана грудной клетки. Состояние парня оценивается как средней тяжести.

Теперь полицейские разбираются в деталях произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.