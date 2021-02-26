Памятник трубочисту разрушился в Петербурге

В Петербурге развалился памятник трубочисту Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге разрушился памятник трубочисту. Скульптура, посвященная редкой профессии, которая до сих пор сохранилась в городе, установлена на доме 7 по Большой Московской улице. О том, что у трубочиста отвалилась часть головы рассказал в пятницу, 26 февраля 2021 года, местный житель в социальной сети.

- Кирдык трубочисту, - написал Вадим Курилов.

У скульптуры отвалилась кисть и часть головы Фото: СОЦСЕТИ

На фотографиях, опубликованных петербуржцем, отчетливо видно, что у скульптуры отвалилась половина головы. Также трубочист остался без одной ступни и кисти. Стал ли памятник жертвой вандалов, либо материал, из которой была сделана скульптура, не выдержал петербургской погоды, пока не известно.

Памятник трубочисту был установлен в 2006 году по инициативе администрации района. Прототип скульптуры реальный человек - Сергей Курносов, директор ООО "Петербургский трубочист".

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