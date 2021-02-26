Петербуржцы смогут следить за приездом скорой помощи, как за такси

Следить за маршрутом скорой можно будет через смартфон. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Петербурга в скором времени смогут следить за тем, как к ним едет машина скорой помощи также, как они это видят при вызове такси. Такая идея родилась в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина, отвечающего за «цифровизацию».

- Всем, наверное, нравится сейчас вызывать такси? Как это было раньше: вы непонятно куда звоните, вам диспетчер отвечает. Дальше такси опаздывает или не приезжает вовсе и вы вынуждены с этим смириться. Сейчас с помощью агрегаторов вы видите, где оно. Почему это не сделать со скорой помощью? – рассказал газете «Петербургский дневник» сам вице-губернатор.

Казарин отметил, что в приложении горожане смогут написать медикам важную информацию до их прибытия по адресу. Модель работы уже понятна и сейчас разработкой приложения уже занимаются специалисты. Запустить сервис в пробную эксплуатацию планируют уже нынешним летом.