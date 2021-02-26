Для показательной уборки из центра Петербурга будут эвакуировать машины

В центре Петербурга проведут показательную уборку от снега. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коммунальные и дорожные службы Петербурга продолжают очищать город от снега несмотря на критику со стороны жителей Северной столицы. Одной из причин, почему уборка идет не так быстро, власти называют запаркованность улиц машинами, из-за которых снег приходится выгребать лопатами. Поэтому было решено провести показательный рейд, а мешающие авто эвакуировать при помощи ГИБДД,

- Днем 26 февраля дорожное предприятие ГУДП «Центр» будет проводить очистку 5-й Советской улицы. На этой улице есть знаки, запрещающие остановку в определенное время дня недели. В случае если участок в зоне действия знака не будет освобожден автомобилями, на помощь дорожникам придут эвакуаторы и сотрудники ГИБДД, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Начало показательной уборки улицы намечено на 14:00, так что владельцы, оставившие свои авто на 5-й Советской еще могут успеть спасти их от эвакуации и немаленьких расходов на штрафы и пребывание машины на штрафстоянке.