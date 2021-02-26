Крупную партию мефедрона нашли в машине молодого петербуржца

Полицейские нашли крупную партию наркотиков во время проверки документов у водителя авто из Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Крупного наркодельца поймали в Ленинградской области во время рядовой проверки документов. Около половины шестого вечера 24 февраля 2021 года на шестом километре дороги "Старая-деревня Кудрово" во Всеволожского района сотрудники ДПС остановили автомобиль "Ауди" из-за грязного регистрационного знака. Оказалось, что водитель прятал в машине огромный сверток с порошком.

- Машиной управлял 26-летний Герман - неработающий житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга. При осмотре автомобиля в багажнике в месте для хранения запасного колеса инспекторами был обнаружен и изъят крупный сверток с веществом, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Экспертиза показала, что в свертке находился синтетический наркотик мефедрон массой более 1,2 килограммов.

На петербуржца возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают каналы поставки наркотиков.