Школьников-зацеперов разыскивают в Санкт-Петербурге

Школьников-зацеперов с Ленинского проспекта ищут через районный отдел образования Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге разыскивают школьников-зацеперов, которые катались на троллейбусе по Ленинскому проспекту. В пятницу, 26 февраля 2021 года, поисками подростков занялся депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев. Он направил запрос в отдел образования Красносельского района, чтобы те помогли с розыском хулиганов.

- В учебных заведениях района школьников должны узнать. С ними и их классами готовы провести работу эксперты по безопасности дорожного движения, готовые объяснить подросткам опасность их увлечения, — рассказал депутат.

Двух мальчиков, держащихся за заднюю стойку троллейбуса №41, проезжающего по пересечению Ленинского проспекта и улицы Десантников, заметили 19 февраля. Позже видео с ними разлетелось по социальным сетям.

Депутат поднял тревогу в связи с недавним случаем. 11-летний мальчик в Петербурге решил повторить трюки зацеперов и прокатиться на товарном поезде. Но не удержался, упал между вагонами и лишился двух ног.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчик, которому отрезало ноги на железной дороге, будет на собственном примере рассказывать другим детям об опасностях зацепинга

Кроме того, транспортная прокуратура проверила станцию, на которой произошла трагедия (подробности)