Осужденный отсудил у ФСИН 60 тыс рублей за плохие условия в петербургском СИЗО

Петербуржец отсудил у ФСИН 60 тысяч рублей за плохие условия в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге осужденный мужчина отсудил у ФСИН 60 тысяч рублей за нарушение условий содержания в СИЗО-1, где он пробыл больше года. Решение по иску в пятницу, 26 февраля 2021 года, вынес Колпинский районный суд. Правда изначально истец просил порядка 657 тысяч рублей.

- В январе 2017 года истец попал в СИЗО по делу о мошенничестве. Мужчина пожаловался, что на протяжении всего времени в изоляторе грубо нарушались его права, так как он содержался в нечеловеческих условиях, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина заявил, что в маленькой камере площадью 7,5 "квадратов" было по 3-4 человека. На окнах были решетки, выпирающие внутрь помещения на 50 сантиметров. Рядом располагалась котельная, которая сильно шумела, а в камере сильно воняло из-за помойки, стоявшей за окном.

- Средства для уборки камеры отсутствовали, туалетной бумаги не было. Питьевой воды не давали. Также при одновременном нахождении в тесной камере четырех мужчин, смердящий запах туалета не перебивал даже дым сигарет, которые курили сокамерники обвиняемого, - добавили в пресс-службе.

Также мужчина заявил, что постоянно голодал, а мыться ему давали не более 7,5 минут раз в неделю. В итоге суд встал на сторону осужденного и взыскал с ФСИН в его пользу 60 тысяч.