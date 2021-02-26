Снег ожидается в Ленобласти в последне зимние выходные

На выходных в Ленобласти пойдет снег Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима в Ленинградской области пока что не хочет уступать место весне. Синоптики обещают, что в ближайшие выходные в регионе будет идти снег, порой мокрый. А в ночь на субботу, 27 февраля 2021 года, вовсе похолодает до минус 9 градусов.

- 27 февраля ночью в Ленобласти ожидается от плюс 1 до минус 4 градусов, местами до минус 9. Днем потеплеет, но немного - от минус 3 до плюс 2 градусов. Погода ожидается облачная с прояснениями, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

На протяжении всех выходных и в понедельник, 1 марта, в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах из-за этого будет гололедица и снежная "каша".

Несмотря на то, что уже с понедельника начнется календарная весна, раннего тепла ждать пока не стоит. Март будет зимним. Порой температура воздуха будет опускаться до минус 5 градусов, в иные дни до минус 10.

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