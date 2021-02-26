Полиция раскрыла кражи у пенсионеров на почте

Полиция поймала молодую петербурженку, которую подозревают в кражах у пенсионеров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга задержали 31-летнюю женщину, которую подозревают в серии краж у пенсионеров. Деньги у пожилых людей пропадали во время посещения ими почтовых отделений.

- 24 февраля 2021 года в результате оперативно-розыскных мероприятий на Беговой улице задержана 31-летняя петербурженка, работающая менеджером в строительной фирме в Кудрово, подозреваемая в кражах на севере города, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

Сюжет преступлений был прост: злоумышленница выслеживала людей преклонного возраста в отделениях связи, а потом тайно похищала у них из сумок деньги. Оба доказанных эпизода произошли в отделении связи на Школьной улице, где пожилые люди получали пенсию.

Так, 15 декабря 2020 года были украдены 19 тысяч рублей у 68-летней женщины. А 19 февраля в полицию пришла 78-летняя пенсионерка, у которой пропало около 22 тысяч рублей.

Задержанной женщине грозит до пяти лет тюрьмы по статье «кража».