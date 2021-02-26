Женщина обвинила любовника в изнасиловании своей дочери в Ленобласти

Жительница Ленобласти обвинила своего любовника в изнасиловании дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области проверяет заявление жительницы города Сланцы об изнасиловании ее дочери. В семь часов вечера 25 февраля 2021 года в отделение МВД по Сланцевскому району обратилась 47-летняя женщина, которая обвинила в преступлении своего сожителя.

- Со слов женщины, ее 48-летний любовник в октябре 2020 года совершил половое сношение и насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сразу же после заявления полиция задержала подозреваемого. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Известно, что ранее мужчина уже был пять раз судим за кражи.

Аналогичный случай произошел в начале недели в Ломоносовском районе области. Там под подозрение попал санитар одной из больниц. Жертвой стала 13-летняя дочь его сожительницы.

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