Ильича до смерти избили в Санкт-Петербурге

В Невском районе мужчина до смерти избил собутыльника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Невского района за три дня раскрыла жестокое убийство Ильича. Правда, речь идет не о лидере группы «Литтл Биг» и даже не вожде мирового пролетариата, а об обычном пожилом петербуржце, тело которого нашли 22 февраля в квартире на улице Шотмана.

- Экспертиза установила, что потерпевший скончался от легочно-сердечной недостаточности в результате закрытой травмы груди и перелома ребер, - пишет «Мойка 78».

Под подозрение следователей попал хозяин квартиры, который и обратился в полицию, что у него дома внезапно обнаружился труп.

Заявитель пояснил, что погибшего он практически не знал. Единственное, что известно – его звали Ильич. А кличка это или отчество, никому не ведомо. Тело было направлено в морг, а после результатов судмедэкспертизы хозяина квартиры задержали.

По версии следствия, он, после совместного распития спиртного, забил гостя до смерти. Эту версию подтверждает и бурное прошлое мужчины, ранее судимого за применение насилия в отношении представителя власти и угрозу убийством.

По новой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.