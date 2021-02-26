Росприроднадзор проверил Дудергофский канал, где была «пенная вечеринка»

Дудергофский канал проверили эксперты Росприроднадзора. Фото: УРПН по СЗФО

Специалисты регионального управления Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу съездили в Красносельский район Петербурга, где опять пенился Дудергофский канал. О ЧП утром сообщали местные жители, опубликовавшие видео в соцсетях.

- Зафиксированы небольшие участки на акватории канала, на которых наблюдалась незначительные пенные образования. Также был проведен осмотр реки Ивановка, имеющей гидрологическую сеть с Дудергофским каналом. Рядом с гаражным кооперативом «Дружба» в месте, где река Ивановка заключена в бетонный коллектор, на акватории также наблюдалась пена, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При этом автомойки или промышленного производства в гаражах нет, но рядом находится промзона, откуда что-то могло затечь в воду. Сейчас информация передана в районную администрацию, которая и будет выяснять причины «пенной вечеринки».

Напомним, что аналогичный случай был 24 декабря. Тогда эксперты нашли в Дудергофском канале фталаты, жирные кислоты и гексадекановую кислоту, которые содержатся в моющих средствах: мыле, шампунях и прочем.

Подобная причина образования пены предполагается и сейчас.