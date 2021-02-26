Крыша протекла в детской больнице имени Филатова из-за снега

Из-за резкого потепления в Петербурге снег превратился в лужи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снег стал причиной ЧП в петербургской детской больнице имени Филатова. Днем 26 февраля здесь протекла крыша корпуса 12-го инфекционного отделения. Эвакуировать срочно пришлось восьмерых юных пациентов и их родителей, лежавших в проблемном корпусе.

- В связи с резким потеплением и таянием снега произошла протечка кровли. Пострадала половина инфекционного отделения № 12, где на тот момент находилось восемь пациентов и родителей, все они были переведены в другие отделения до 13 часов того же дня. Ведутся все необходимые мероприятия по устранению протечки, - сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

В Комздраве отмечают, что капремонт в отделении шел последние шесть лет. Но из-за пандемии коронавируса его пришлось приостановить. И в той части, куда еще не дошло строители, и произошла протечка.

Отметим, что именно здесь лежат пациенты с «неопределенным ковид-статусом».