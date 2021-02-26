Погода в Санкт-Петербурге на 27 и 28 февраля 2021 года: потепление продолжается

Погода в Санкт-Петербурге 27 и 28 февраля 2021 года будет теплой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весна все ближе к Северной столице. После нескольких дней суровых холодов в город, наконец-то, пришла оттепель. В ближайшие выходные 27 и 28 февраля 2021 года погода в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет пасмурной, но теплой. Правда, не обойдется без осадков, а утром - гололеда.

Суббота, 27 февраля, в Петербурге будет облачной, днем воздух прогреется до +2, а вот к вечеру столбик термометра опустится ниже нуля - до -3. Порывы ветра ожидаются в диапазоне 2-3 метров в секунду.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится, но прогнозируется очередной снегопад. В дневное время воздух прогреется до +2, к вечеру похолодает до - 1.