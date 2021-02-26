В Новгороде состоится суд над киллером, расстрелявшим известного бизнесмена 23 года назад

В Новгороде на скамье подсудимых окажется киллер, застреливший 23 года назад известного бизнесмена.

В Новгородской области состоится суд над киллером, который 23 года назад, 14 марта 1997-го, убил в подъезде жилого дома известного бизнесмена Александра Садриева, гендиректора магазина «Зенит-Новсад». Напомним, следствие считает, что предпринимателя расстреляли за отказ платить криминальным группировка за «крышевание». Заказчиком убийства был один из лидеров преступной банды.

- На скамье подсудимых окажется исполнитель убийства, 41-летний местный житель. Второй исполнитель убийства, 40-летний новгородец, в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за другие преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

Добавим, что киллер ранее дал признательные показания и даже участвовал в следственном эксперименте. Ему грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.