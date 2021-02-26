В Петербурге поменялся генеральный консул Финляндии

Президент Финляндии назначил нового генконсула в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сменился генеральный консул Финляндии. Им стала Саннамария Ванамо. Соответствующий указ издал президент Суоми Саули Ниинисте. Новый генконсул приступит к исполнению обязанностей с 15 апреля.

- Сегодня президент республики назначил советника по иностранным делам Саннамарию Ванамо главой генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 15 апреля 2021 года. Саннамария, добро пожаловать! – сообщает официальный аккаунт Генерального консульства Финляндии в Петербурге в Twitter.

К слову, до этого, с 2017 года, Ванамо работала заместителем директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии. Кроме этого в ее послужном списке степень магистра социальных наук.

Добавим, что Санкт-Петербург занял 58-е место в рейтинге городов мира с самым инновационным развитием и хорошим уровнем жизни. А столица Финляндии, Хельсинки, возглавила топ.