Полиция раскрыла схему мошенников, переписавших на себя исторические здания в центре Петербурга на 300 млн рублей

Банду мошенников, похитивших несколько исторических зданий, выявили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Экономические» полицейские выявили масштабную схему мошенников, которые похитили несколько объектов недвижимости, располагающихся на престижных улицах в центре Санкт-Петербурга. Сума ущерба городскому бюджету составила около 300 миллионов рублей, включая потерянные доходы от аренды помещений.

Мошенники конспирировались как могли: с друг другом никогда не пересекались, использовали для каждого звонка отдельные SIM-карты, не проживали по адресам регистрации, исполняли различные роли. Кроме этого они хитрым образом переписывали на себя здания.

- Они предоставляли в уполномоченные организации поддельные паспорта и документы на якобы проведенные торги, которые служили основанием для перехода права собственности из государственной в частную. После этого сделке предавали легитимный статус, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено пять уголовных дел, в квартирах предполагаемых мошенников прошли обыски. Всем из них грозят реальные сроки.