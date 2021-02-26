Турнир в память о десантниках-героях Чеченской войны стартовал в Петербурге

В результате неравного боя во время Чеченской войны рота потеряла 84 бойцов из 90. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Ежегодный Всероссийский традиционный лично-командный юношеский турнир по самбо открылся сегодня, 26 февраля, в «Юбилейном». Состязание посвящено подвигу десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии.

– На рубеже веков, когда международный терроризм проник на Северный Кавказ, возникла угроза независимости и суверенитету нашего Отечества. За благополучие и мирное небо над головой последующих поколений наши бойцы отдали самое дорогое – свои жизни, – сказал молодым участникам, открывая турнир, глава петербургского парламента Вячеслав Макаров. – Этот пример должен быть всегда перед вашими глазами. Пройдут десятилетия и века, а в нашей истории они навсегда останутся символом бесстрашия, мужества и героизма.

Имя каждого героя произнесли вслух, а затем их почтили минутой молчания. На церемонии присутствовали родные погибших десантников и ветераны, в том числе 96-летний участник Великой Отечественный войны Василий Шапочкин.

СПРАВКА «КП»:

Десантники 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии в ночь на 1 марта 2000 года во время контртеррористической операции в Чечне приняли неравный бой в Аргунском ущелье. Они предотвратили выход крупной группировки террористов на оперативный простор, но потеряли 84 бойцов из 90. Среди героев были жители Петербурга и Ленобласти.