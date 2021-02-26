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Полицейского подозревают в требовании 1,5 млн рублей от петербуржца, находящегося под домашним арестом

По версии следователей, сотрудник МВД угрожал мужчине изменить ему меру пресечения на более строгую
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Оперуполномоченного из Петербурга подозревают в покушении на мошенничество.

Оперуполномоченного из Петербурга подозревают в покушении на мошенничество.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченного по Невскому району Санкт-Петербурга, подозреваемого в покушении на мошенничество. По версии СК, полицейский вместе со своим знакомым навестил жителя Московского района, находящегося под домашним арестом по уголовному делу и обвиняемого в афере. Подсудимому доходчиво объяснили, что если он не даст им 1,5 млн рублей, то ему могут изменить меру пресечения – отправить в СИЗО. Однако тот угрозам не поддался и обратился к следователям и ФСБ за помощью.

- 26 февраля 2021 года в рамках следственных действий подсудимый передал оперуполномоченному и его соучастнику муляж денежных средств на указанную сумму. После этого злоумышленников задержали, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемым и избрании им меры пресечения. Расследование только началось.

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