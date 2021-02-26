Сильный туман задержится в Петербурге третий день к ряду

МЧС предупреждает о тумане ночью и утром 27 февраля в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с оттепелью в Санкт-Петербурге уже третий день подряд задержится сильный туман. Спасатели МЧС поспешили предупредить автолюбителей и пешеходов об очередном ухудшении видимости, на этот раз в субботу, 27 февраля 2021 года.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром 27 февраля в Петербурге и пригородах сохранится туман видимостью 500 метров и менее. Водителям лучшего всего воздержаться от поездок в плохих условиях. Если такой возможности нет, то следует выбрать ту скорость движения авто, при которой можно адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пешеходам, которым придется вынужденно пройти по краю проезжей части, советуют иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы водитель заблаговременно смог увидеть человека на дороге.