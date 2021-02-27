Погода в Санкт-Петербурге: 27 февраля 2021 года пройдет мокрый снег на фоне оттепели

"КП" выяснила все про погоду в Санкт-Петербурге в субботу, 27 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге в субботу, 27 февраля 2021 года. С приходом ранней оттепели в Северной столице изредка, но появляется солнце. Вот и суббота не станет исключением. При этом сохранится плюсовая температура.

- 27 февраля в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснением погода. Временами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1 до -1 градуса по Цельсию, а днем от +1 до +3. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что в городе задержится еще на один день густой туман. Спасатели МЧС предупреждают о серьезном снижении видимости ночью и утром. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим.