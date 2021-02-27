Наркоторговца-рецидивиста задержали в Ленинградской области

В Ленобласти задержали торговца широкого ассортимента наркотиков Фото: принтскрин видео.

В городе Гатчина Ленинградской области задержали наркоторговца-рецидивиста. Мужчина 33 лет уже отсидел в тюрьме за аналогичное преступление, вышел на свободу в 2017 году и принялся за старое. Как стало известно в субботу, 27 февраля 2021 года, выявили торговца во время операции "Проверочная закупка".

- Сотрудники полиции Пушкинского района провели оперативно-розыскное мероприятие "Проверочная закупка". Как оказалось, подозреваемый торговал наркотиками прямо у себя в квартире на улице Карла Маркса. В день задержания он предлагал приобрести метамфетамин массой около 19 граммов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

Во время обыска в его квартире полицейские нашли порядка 1 килограмма наркотиков на "любой вкус": около 500 граммов метамфетамина, 150 граммов марихуаны, расфасованной в банки, более 30 граммов гашиша, большое количество "марок" и других синтетических наркотиков. Мужчина торговал наркотиками по старинке из "рук в руки".

По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают все каналы поставки и сбыта наркотических средств.