Серое небо и дождь ждут Петербург 27 февраля 2021 года

Дождливая погода ожидается в Петербурге 27 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается оттепель: тает снег, бегут ручейки, белый снег превратился в "увядшие" массы, которые ранее были сугробами. В субботу, 27 февраля 2021 года, жителей города ждет обычная для Северной столицы погода - серое небо и дождь. Самое время не только для резиновых сапогов, но и зонтиков.

- Сегодня, 27 февраля, на погоду Санкт-Петербурге окажет влияние теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха в городе на Неве будет в районе плюс 1-3 градусов, по Ленинградской области разброс от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер прохладный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

Увы, ждать ранней весны не стоит. По прогнозу синоптиков март будет холодным. В первой половине месяца и вовсе температура опять уйдет в минусовую.