Женщина погибла в пожаре в пятиэтажке в Петербурге

В петербургской пятиэтажке во время пожара погибла женщина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Трагедия произошла утром в субботу, 27 февраля 2021 года, в Красногвардейском районе города. В 9:45 часов на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в пятиэтажке на Гранитной улице. Отряд МЧС сразу же направился на место, однако спасти хозяйку квартиры уже не удалось.

- Пожар сложности №1 произошел в пятиэтажном здании, дом номер 38 по Гранитной улице. Горела двухкомнатная квартира на втором этаже, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели вошли в горящую квартиру. Огонь охватил одну из комнат площадью шесть квадратных метров. В ней в 10:04 часов пожарные нашли бездыханное тело женщины.

На данный момент пожар уже ликвидирован. Эвакуация жильцов не проводилась. Сейчас специалисты осматривают квартиру чтобы установить причину возгорания.