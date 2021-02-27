Количество обследований на коронавирус резко выросло в Петербурге 27 февраля

Более 26 тысяч человек сдали тест на коронавирус за сутки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова выросло количество обследований на коронавирус. Если в начале недели тестирование в сутки проходили около 10 тысяч человек, то к концу - более 20 тысяч. Так, по данным Смольного на субботу, 27 февраля 2021 года, накануне анализы сдали порядка 26 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26358 человек. Обработано 3828 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

С каждым днем увеличивается число людей, которые выбирают вакцинацию против инфекции. Так, в городе был установлен очередной рекорд - за сутки в Петербурге привились более 16 тысяч человек. При этом 8 тысяч горожан получили только первый компонент "Спутника V".

За все время в Петербурге коронавирусом заболели уже более 366 тысяч человек, из них 297 выздоровели и 11 тысяч умерли.