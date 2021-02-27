Более 950 человек заболели и 2,5 тысяч выздоровели от коронавируса в Петербурге на 27 февраля

Еще 950 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 27 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб опубликовал последние данные по коронавирусу на 27 февраля 2021 года. Так, за последние сутки в Санкт-Петербурге число заболевших немного увеличилось. Если накануне было зарегистрировано 947 случаев, то сегодня уже 951.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 366 238 человек. Умерли от инфекции 11 039 горожан (+39 за сутки), а выздоровели 297 709 (+2538), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако ситуация находится под контролем. Последнюю неделю ежедневный прирост новых заболевших не превышает 1 тысячи человек.

Все больше людей принимают решение о прививке от коронавируса. Так, накануне был установлен новый рекорд - за сутки привились более 16 тысяч человек. Из них 8 тысяч получили только первый компонент вакцины.

В Ленобласти с 1 марта отменят некоторые ограничений по инфекции. За прошлый день в 47-м регионе заразились коронавирусом еще 134 человек (35 856 всего), 211 выздоровели (32 278), а 11 скончались (633).