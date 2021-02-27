Началось строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия в Петербурге

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия в Петербурге построят к декабрю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге началось строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия. В субботу, 27 февраля 2021 года, губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии закладки здания, которое расположится на Севером проспекте.

- Правительство города продолжает строить новые стационары. Мы должны быть готовы к любым вызовам, - сказал Александр Беглов.

Здание больницы строят по принципу трансформера - оно может быть быстро перепрофилировано для лечения инфекционных больных.

Новый корпус больницы Св. Георгия рассчитан на 305 коек. В нем будут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии.

- За пять месяцев был возведен корпус Госпиталя для ветеранов войн. Построено новое отделение 33-й больницы в Колпино, - сказал Александр Беглов.