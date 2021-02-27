Полиция задержала всех участников смертельной перестрелки в кафе Шлиссельбурга

В Ленобласти задержали участников смертельной перестрелки в кафе Шлиссельбурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали всех участников смертельной перестрелки в кафе города Шлиссельбург, в ходе которой погиб человек. Среди подозреваемых - пять человек, один из них владелец заведения. Об этом полиция сообщила в субботу, 27 февраля 2021 года.

- В ночь на 27 февраля сотрудниками Управления уголовного розыска Главка был проведён широкомасштабный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого по местам проживания задержаны пятеро возможных участников конфликта, в возрасте от 23-х до 36-и лет. Среди них - 33-летний владелец указанного кафе. Все они выходцы с Кавказа, четверо из них имеют российское гражданство, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

При задержании у них изъяли оружие. Кроме того, прошли обыски в ряде увеселительных заведений, как на территории Петербурга, так и в Ленобласти. В ходе обыска в одном из таких заведений полицейскими изъяты нелегальные игровые автоматы. Отмечается, что стрелки - представители двух групп диаспоры, соперничающих за передел сфер экономического влияния.