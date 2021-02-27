Троицкую площадь и "Горьковскую" в Петербурге перекрыли 27 февраля

В Петербурге перекрыли Троицкую площадь 27 февраля Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге снова появились ограждения и автомобили Росгвардии. Днем в субботу, 27 февраля 2021 года, силовики перекрыли Троицкую площадь и территорию вокруг станции метро "Горьковская". Причиной тому стала акция памяти Бориса Немцова, который был убит шесть лет назад. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

- На Троицкой площади, где должна начаться акция памяти Бориса Немцова, много спецтехники и полиции. Хотела подойти поближе к Соловецкому камню, снять возложение цветов, но полицейские пускают только аккредитованную прессу, - написала в сети Василиса Антонова.

Также автомобили силовиков петербуржцы заметили рядом в Московским вокзалом. Однако там никаких перекрытий нет.

Напомним, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя два года по делу были осуждены пять человек.