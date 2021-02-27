Медведи вышли из спячки в Петербурге в преддверии весны

В Петербурге в преддверии весны проснулись медведи / Фото: Карантинный центр "Велес"

В Санкт-Петербурге началась оттепель и это почувствовали дикие звери. В реабилитационном центре для диких животных "Велес" проснулись первые медведи - Носик и Хвостик. Он этом работники центра рассказали в пятницу, 26 февраля 2021 года.

- Весну почуяли, - заметили подписчики центра в соцсетях.

Также работники центра опубликовали умилительное видео с медведями. По всей видимости, Носик и Хвостик выспались на славу. Увидев друг друга они очень обрадовались и начали играть. Подписчики заметили, что мишки очень упитанные и совсем не похудели за зиму.

Пока что Носик и Хвостик первые медведи центра, которые решили выйти из своих берлог. Остальные еще досматривают зимние сны.

Вернутся косолапые обратно в берлоги или нет, пока не известно. Братья уже просыпались 17 февраля. Однако, побродив 10 минут, решили завалиться спать обратно.