Прививочные пункты от коронавируса откроют еще в 5 ТЦ Петербурга

Еще в 5 ТЦ Петербурга откроют пункты вакцинации от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на неделе открылись прививочные пункты от коронавируса в пяти торговых центрах города. Планируется, что в ближайшее время их число увеличится до десяти. Об этом в субботу, 27 февраля 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов, который посетил один из кабинетов вакцинации в ТРК "Гранд Каньон" в Выборгском районе.

- Для горожан это удобно. Предварительная запись не нужна, - отметил Беглов.

Также губернатор сказал, что в пункты в ТЦ приходят много молодежи.

Прививочный кабинет в "Гранд Каньон" открыт на базе поликлиники №117. В самом учреждении три врачебных кабинета для осмотра и два для вакцинации. Ежедневно прививки получают порядка 200 человек. Пункт не прерывает работу в выходные дни. Здесь привиты уже порядка 3 тысяч человек. Доля привитых среди горожан старше 60 лет – свыше 40 процентов.

Всего в Петербурге от коронавируса привились уже более 234 тысяч человек. Порядка 42 процентов из них пожилые люди.