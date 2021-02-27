Вице-губернатор Петербурга зафиксировал проблемы с уборкой наледи на 60 улицах города

На 60 улицах Петербурга вице-губернатор Бондаренко зафиксировал замечания по уборке снега и наледи Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 27 февраля 2021 года, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко проинспектировал работу коммунальных служб в центре города и зафиксировал замечания по уборке снега и наледи более чем на 60 улицах. Особое внимание было уделено Адмиралтейскому и Центральному районам.

- С учетом перепада температур и прогнозируемого снегопада в приоритете сейчас вопрос безопасности пешеходов и автомобилистов, - отметил чиновник.

Так, в протокол после проверки были внесены отдельные участки на Кирочной, Моховой, Чайковского, Тверской и других улиц города. Также вице-губернатор поручил всем главам администраций усилить работу с объектами потребительского рынка в части содержания урн и обеспечения своевременной уборки мусора.

- Прошу руководство всех районных администраций города обязать собственников недвижимости или арендаторов навести порядок на своих территориях, проверить наличие урн в соответствии с правилами благоустройства, - сказал Бондаренко.