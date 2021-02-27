Умер олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков / Фото: Гребной клуб "Знамя"

В Санкт-Петербурге умер Александр Клепиков, олимпийский чемпион по академической гребле. Эту печальную новость сообщили в пресс-службе Союза ветеранов гребного клуба "Знамя" в субботу, 27 февраля 2021 года. Отмечется, что спортсмен ушел из жизни накануне. Ему было 70 лет.

- В пятницу, 26 февраля, скоропостижно скончался олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков. Вся дополнительная информация будет предоставлена позднее, - говорится в сообщении.

Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта СССР родился 23 мая 1950 года в Ленинграде. В 1976 году он принял участие в Летних Олимпийских играх в гребле на четверке распашной с рулевым. Годом ранее стал чемпионом мира в этой же дисциплине. Чемпионом СССР становился дважды в 1997-м и 1978-м годах.

Причина смерти Клепикова пока что не уточняется.