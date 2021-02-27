Петербургскую первоклассницу изнасиловали двое мужчин и женщина

Трое петербуржцев подозреваются в изнасиловании семилетней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны троих взрослых. Утром в пятницу, 26 февраля 2021 года, в полицию Московского района обратилась 29-летняя мать первоклассницы, которая и рассказала о произошедшем.

- Со слов женщины, днем 21 января в квартире дома 49 по Витебскому проспекту ее 38-летний супруг, а также его 37-летний друг и 32-летняя подруга совершили с девочкой насильственные действия сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отметим, что супруга женщины уже задержали. Еще 29 января она рассказала о том, что мужчина надругался над семилетней девочкой 25 января. После этого было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого отправили под стражу.

На данный момент полиция проверяет информацию по новому заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.