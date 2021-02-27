Петербургский перинатальный центр №1 начал выдавать свидетельство о рождении при выписке

В Петербургском перинатальном центре №1 при выписке можно получить свидетельство о рождении ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге у новоявленных родителей появилась возможность получить свидетельство о рождении ребенка сразу же при выписке. В субботу, 27 февраля 2021 года, такая услуга появилась в городском перинатальном центре №1 при родильном доме №18. Первыми документ получили пять семейных пар.

- Во время пребывания в стационаре маме новорожденного можно оформить заявление на выдачу свидетельства и приложить копию паспорта. Затем сотрудники родильного дома привезут уже оформленный первый документ малыша, - рассказали в Смольном.

Свидетельство о рождении можно получить как при выписке, так и после нее прямо в перинатальном центре.

Сейчас такая услуга реализуется только в одном центре. В дальнейшем рассматривается возможность распространить этот опыт и на другие крупные петербургские родильные дома.